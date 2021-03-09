В Українській асоціації футболу зацікавилися текстом реп-композиції Олександра Алієва.

Комітет етики і чесної гри Української Асоціації футболу направив лист на адресу екс-гравця збірної України Олександра Алієва у зв'язку з його реп-композицією "Кент - футбол в моїй крові".

УАФ розгляне текст пісні на найближчому засіданні комітету.

Читайте також"Відпочиваємо з повіями": скандальний екс-футболіст Алієв записав кліп на свій реп (відео)Про це Алієв розповів у своєму новому випуску на YouTube-каналі "КЕНТ".

У листі повідомляється, що буде проведена перевірка на предмет "можливої шкоди іміджу українського футболу і прояву неповаги до колег і суперників".

Сам Алієв прокоментував ситуацію наступним чином:

"Я не можу зрозуміти, ви в федерації тепер будете розбирати мій реп, або, може, займетеся чимось іншим? Думаю, у вас є чим зайнятися - напевно, футболом. Ви там розбирайтеся".

"Хочуть закрити мені рота, але у них не вийде", - додав він.

Пізніше у відео Алієв звернувся особисто до президента УАФ Андрія Павелка, а лист зім'яв і викинув.

"Напевно, це все йде від УАФ, від Андрія Васильовича Павелка. Андрій, не займайся дурницями", - сказав Алієв.

Також в ролику екс-футболіст вирішив поставити ряд питань голові комітету етики і чесної гри УАФ Франческо Баранці, а також Павелку щодо їх діяльності.

Кліп Алієва (18+)

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Автор: Антон Дудар