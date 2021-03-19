Олександр Хацкевич прокоментував звільнення з "Ротора".

Білоруський фахівець Олександр Хацкевич заявив, що він не знає про своє звільнення з російського "Ротора".

На прохання сайту "Р-Спорт" прокоментувати свою відставку Хацкевич заявив, що перший раз про це чує.

"Я навіть не знаю про це, перебуваю зараз у Києві. Перший раз від вас чую, що я залишаю пост. Розмов [про звільнення] не було", - сказав тренер.

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Відзначимо, що "Ротор" повідомив про звільнення Хацкевича на офіційному сайті і в соцмережах.

Нагадаємо, Хацкевич очолював "Ротор" з грудня 2019 року. Це його перша команда після звільнення з київського "Динамо".

Олександр Хацкевич: кар'єра в "Роторі"

Очоливши "Ротор", Хацкевич вивів команду в РПЛ, провівши всього два матчі. Сезон у другому за силою російському дивізіоні був завершений достроково, а "Ротор" лідирував у турнірі.

У поточному сезоні 47-річний наставник разом з підопічними набрав 18 очок в 23 турах РПЛ, що дозволило "Ротору" займати 13-у позицію в турнірній таблиці. Це дає право зіграти в перехідних матчах плей-офф, але до рятівного 12-го місця, яке дозволить зберегти прописку у вищому дивізіоні, "Ротор" відокремлює 8 залікових пунктів.

Керівництво "Ротора" пояснило, що Хацкевича звільнили, "щоб набрати необхідну кількість очок в матчах, що залишилися, і вирішити поставлене завдання на сезон".

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Автор: Антон Дудар