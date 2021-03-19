Спеціаліст залишив команду в зоні вильоту.

Волгоградський "Ротор" заявив, що припиняє співпрацювати з головним тренером команди Олександром Хацкевичем. Білоруський фахівець був звільнений після наради керівництва клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

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47-річний наставник разом з підопічними в поточному сезоні набрав 18 очок у 23 турах російської Прем'єр-Ліги, що дозволило обіймати 13-ту позицію в турнірній таблиці. Це дає право зіграти в перехідних матчах плей-офф, але до рятівного 12-го місця, яке дозволить зберегти прописку у найвищому дивізіоні, "Ротор" відділяє 8 залікових пунктів.

Хацкевич прийняв "Ротор" у 2019 році. Перед цим білорус був звільнений з київського "Динамо" за незадовільні результати після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів з бельгійським "Брюгге".

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Автор: Будрін Артем