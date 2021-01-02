ФІФА привітала колишнього голкіпера збірної України і "Динамо" Олександра Шовковського з днем народження.
2 січня легендарному воротареві виповнилося 46 років.
Привітання з'явилося в офіційному Twitter-акаунті ФІФА. Правда, співробітник організації, який публікував пост, допустив помилку - в тексті зазначено, що Шовковському виповнилося 45 років.
"Олександр Шовковський прийшов у "Динамо" в 9-річному віці і покинув свій єдиний клуб легендою у віці 41 року. Він залишається єдиним голкіпером, який жодного разу не пропустив у серії пенальті на чемпіонатах світу. Вітаємо з 45-річчям асистента головного тренера збірної України та недавнього запасного голкіпера", - йдеться у привітанні.
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