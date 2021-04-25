Донецький "Шахтар" у 23-му турі чемпіонату України грав у гостях з "Олександрією".
"Гірники" зазнали поразки, і тепер в УПЛ, схоже, стає актуальною боротьба за срібні медалі.
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Наприкінці першого тайму "Олександрія" відкрила рахунок у матчі завдяки голу Дмитра Гречишкіна з пенальті. На 54-й хвилині господарі скористалися провалом в обороні "гірників", і Дмитро Шастал збільшив перевагу.
Ця поразка стала для "гірників" третьою в п'яти останніх турах УПЛ.
Після цього туру у "Шахтаря" - 45 очок, і "гірники", вже програвши боротьбу за чемпіонство "Динамо", ще далеко не гарантували собі друге місце і путівку в Лігу чемпіонів. У "Зорі" - 41 очко і ще є матч у запасі.
"Олександрія" - "Шахтар" - 2:0
Голи: Гречишкін, 44 (з пенальті), Шастал, 64
"Олександрія": Паньків, Мірошниченко, Дубра, Мельник, Пашаєв, Ковалець (Дришлюк, 89), Гречишкін, Банада, Лучкевич (Мішенко, 88), Шастал (Устименко, 90+4), Вантух (Третьяков, 46)
"Шахтар": Трубін, Додо, Хочолава, Бондар, Сіпріано (Фернандо, 64), Степаненко, Маркос Антоніо (Судаков, 74), Марлос (Корнієнко, 64), Тете, Соломон, Дентіньо
Попередження: Банада, Дубра - Соломон, Хочолава, Корнієнко
Українська Прем'єр-ліга: 23-й тур
- Поєдинки 23-го туру УПЛ проходили з 23 по 25 квітня.
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- "Колос" у боротьбі за єврокубки переграв "Ворсклу".
- "Дніпро-1" без проблем впорався з головним аутсайдером - "Минаєм".
- "Львів" сенсаційно здобув третю поспіль перемогу в рамках УПЛ.
- "Зоря" здобула важливу перемогу у боротьбі за медалі, дотиснувши "Олімпік".
- "Динамо" за три тури до фінішу оформило чемпіонство, розгромивши "Інгулець".
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