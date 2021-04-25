"Гірники" програли у другому турі поспіль та втретє в п'яти останніх матчах.

Донецький "Шахтар" у 23-му турі чемпіонату України грав у гостях з "Олександрією".

"Гірники" зазнали поразки, і тепер в УПЛ, схоже, стає актуальною боротьба за срібні медалі.

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Наприкінці першого тайму "Олександрія" відкрила рахунок у матчі завдяки голу Дмитра Гречишкіна з пенальті. На 54-й хвилині господарі скористалися провалом в обороні "гірників", і Дмитро Шастал збільшив перевагу.

Ця поразка стала для "гірників" третьою в п'яти останніх турах УПЛ.

Після цього туру у "Шахтаря" - 45 очок, і "гірники", вже програвши боротьбу за чемпіонство "Динамо", ще далеко не гарантували собі друге місце і путівку в Лігу чемпіонів. У "Зорі" - 41 очко і ще є матч у запасі.

"Олександрія" - "Шахтар" - 2:0

Голи: Гречишкін, 44 (з пенальті), Шастал, 64

"Олександрія": Паньків, Мірошниченко, Дубра, Мельник, Пашаєв, Ковалець (Дришлюк, 89), Гречишкін, Банада, Лучкевич (Мішенко, 88), Шастал (Устименко, 90+4), Вантух (Третьяков, 46)

"Шахтар": Трубін, Додо, Хочолава, Бондар, Сіпріано (Фернандо, 64), Степаненко, Маркос Антоніо (Судаков, 74), Марлос (Корнієнко, 64), Тете, Соломон, Дентіньо

Попередження: Банада, Дубра - Соломон, Хочолава, Корнієнко

Українська Прем'єр-ліга: 23-й тур

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Автор: Антон Дудар