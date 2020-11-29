Колишній півзахисник збірної Сенегалу Папа Буба Діоп помер у 42 роки.
Про це повідомляє Mirror.
За інформацією джерела, Діоп тривалий час страждав хворобою Шарко-Марі-Тута. Вона являє собою спадкову моторно-сенсорну нейропатію, при якій відбувається атрофія м'язів.
Колишній клуб Діопа "Фулхем" підтвердив інформацію про смерть екс-футболіста в Twitter:
Читайте такожЛегендарний футболіст Шахтаря помер у віці 48 років
"Ми спустошені, дізнавшись цього вечора новину про те, що Папа Буба Діоп помер у віці 42 років. Спи спокійно".
Папа Буба Діоп здобув широку популярність після того, як став автором першого гола чемпіонату світу-2002. Його м'яч приніс Сенегалу сенсаційну перемогу над Францією в матчі-відкритті турніру.
По ходу кар'єри центральний півзахисник виступав за "Невшатель Ксамакс", "Грассхопер", "Ланс", "Фулхем", "Портсмут", АЕК, "Вест Хем" і "Бігмінгем". Він завершив кар'єру в 2013 році.
У складі збірної Сенегалу Діоп провів 63 матчі, в яких забив 11 голів. Він є рекордсменом команди за кількістю голів на чемпіонатах світу (3).
Читайте також:
- Відбував довічне ув'язнення: зірковий екс-баскетболіст НБА помер у в'язниці
- Померла вдова легендарного тренера Лобановського
- Пересувався насилу: в мережі з'явилося зворушливе відео з Марадоною, зняте за кілька днів до його смерті
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram