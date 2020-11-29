Легенда збірної Сенегалу Папа Буба Діоп помер на 43-му році життя.

Колишній півзахисник збірної Сенегалу Папа Буба Діоп помер у 42 роки.

Про це повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, Діоп тривалий час страждав хворобою Шарко-Марі-Тута. Вона являє собою спадкову моторно-сенсорну нейропатію, при якій відбувається атрофія м'язів.

Колишній клуб Діопа "Фулхем" підтвердив інформацію про смерть екс-футболіста в Twitter:

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"Ми спустошені, дізнавшись цього вечора новину про те, що Папа Буба Діоп помер у віці 42 років. Спи спокійно".

Папа Буба Діоп здобув широку популярність після того, як став автором першого гола чемпіонату світу-2002. Його м'яч приніс Сенегалу сенсаційну перемогу над Францією в матчі-відкритті турніру.

По ходу кар'єри центральний півзахисник виступав за "Невшатель Ксамакс", "Грассхопер", "Ланс", "Фулхем", "Портсмут", АЕК, "Вест Хем" і "Бігмінгем". Він завершив кар'єру в 2013 році.

У складі збірної Сенегалу Діоп провів 63 матчі, в яких забив 11 голів. Він є рекордсменом команди за кількістю голів на чемпіонатах світу (3).

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Автор: Антон Дудар