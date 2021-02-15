Чемпіон Португалії поміряється силами з чемпіоном Італії.

17 лютого на стадіоні "Ештадіу ду Драгау" пройде матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Порту" та "Ювентусом".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу "Порту" - "Ювентус".

На думку букмекерів, "Ювентус" є фаворитом першого матчу.

На перемогу туринців можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,10. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,26, а домашня перемога "Порту" - 4,28.

На прохід італійців букмекери виставили коефіцієнт 1,20, тоді як на "Порту" - 4,33.

"Порту" - "Ювентус": перед матчем

"Ювентус" з 15 очками вийшов з першого місця у своїй групі, випередивши "Динамо" Київ, "Ференцварош" та каталонську "Барселону" за особистими зустрічами.

"Порту" набрав 13 очок у непростій групі з "Марселем", "Манчестер Сіті" та "Олімпіакосом" і посів друге місце.

"Ювентус" та "Порту" вже перетиналися в плей-офф Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Це було у 2017 році. Тоді загальний рахунок за підсумками двох матчів був 3:0 на користь "Ювентусу".

Як мінімум у першому матчі проти "Порту" на поле не вийдуть Пауло Дібала, Хуан Куадрадо, Артур Мело та Аарон Ремзі, які в лазареті у туринців.

Перед стартом в плей-офф Ліги чемпіонів "Ювентус" в чемпіонаті Італії програв "Наполі" з рахунком 1:0, а "Порту" останні 4 матчі чемпіонату Португалії зіграв унічию.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем