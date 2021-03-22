Каталонці провели, мабуть, свій найкращий матч у сезоні.

У матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона" на виїзді розгромила "Реал Сосьєдад".

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Нападник Ліонель Мессі, вийшовши на поле в цій грі, встановив абсолютний рекорд за кількістю матчів за "Барселону" - 768. За цим показником він обійшов легендарного Хаві.

Аргентинець оформив дубль і віддав одну результативну передачу. У 2021 році Мессі забиває або віддає результативні паси в кожному матчі чемпіонату Іспанії - на його рахунку 16 голів і сім асистів в 12 іграх.

"Реал Сосьєдад" - "Барселона" - 1:6

Голи: Барренечеа, 77 - Грізманн, 37, Дест, 43, 53, Мессі, 56, 89, Дембеле, 71

"Реал Сосьєдад": Реміро, Горосабель (Барренечеа, 61), Ле Норман, Субельдия (Саньян, 83), Кастельянос, Гевара, Субіменді (Фернандес, 72), Порту (Янузай, 61), Меріно, Оярсабаль, Ісак (Баутіста, 83)

"Барселона": тер Штеген, Дест (Трінкан, 84), Мінгеса, Ленгле, Альба, Де Йонг, Бускетс (Араухо, 67), Педрі (Мориба, 68), Дембеле (Брайтвейт, 79), Мессі, Грізманн (Пуч, 85)

Відеоогляд матчу доступний для перегляду на YouTube-каналі Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії: положення команд

"Барселона "набрала 62 очки після 28 турів і на 4 пункти відстає від лідируючого "Атлетіко". При цьому каталонці на 2 очки випереджають "Реал".

"Реал Сосьєдад" йде в таблиці п'ятим - у команди в активі 45 очок.

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Автор: Антон Дудар