Італійський журналіст Фабріціо Романо поділився інсайдом щодо того, хто стане керманичем донецького "Шахтаря" наступного літа.
Про це він написав у своєму Twitter.
Згідно з його джерелами наставник "Сассуоло" Роберто де Дзербі підписав контракт з донецьким клубом до 2023-го року і жодних перемовин з французьким "Ліоном" він не веде.
Не виключено, що разом з де Дзербі "Шахтар" поповнять нові італійські футболісти.
Нагадаємо, що раніше український журналіст Ігор Циганик підтвердив, що де Дзербі очолить "Шахтар".
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Роберто де Дзербі: що про нього відомо
- 41-річний де Дзербі у 2013 році завершив кар'єру футболіста. Він пограв за "Наполі", "Катанію", "Брешіа" та ряд інших клубів.
- Кар'єру тренера він почав восени 2013 року, очоливши італійський "Дарфо Боаріо". Після цього він очолював "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а з 2018 року працює з "Сассуоло".
- Під його керівництвом команда займала в Серії А 11-е і 8-е місця, а в поточному чемпіонаті йде на восьмій сходинці.
- Контракт тренера з "Сассуоло" розрахований до літа 2021 року.
- Сам де Дзербі раніше заявляв, що не проти попрацювати за межами Італії: "Можливо, я захочу почати новий проект в іншому місці, щоб вийти із зони комфорту".
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