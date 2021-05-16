Роберто де Дзербі за крок до того, щоб очолити "гірників".

Італійський журналіст Фабріціо Романо поділився інсайдом щодо того, хто стане керманичем донецького "Шахтаря" наступного літа.

Про це він написав у своєму Twitter.

Згідно з його джерелами наставник "Сассуоло" Роберто де Дзербі підписав контракт з донецьким клубом до 2023-го року і жодних перемовин з французьким "Ліоном" він не веде.

Не виключено, що разом з де Дзербі "Шахтар" поповнять нові італійські футболісти.

Нагадаємо, що раніше український журналіст Ігор Циганик підтвердив, що де Дзербі очолить "Шахтар".

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Роберто де Дзербі: що про нього відомо

41-річний де Дзербі у 2013 році завершив кар'єру футболіста. Він пограв за "Наполі", "Катанію", "Брешіа" та ряд інших клубів.

Кар'єру тренера він почав восени 2013 року, очоливши італійський "Дарфо Боаріо". Після цього він очолював "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а з 2018 року працює з "Сассуоло".

Під його керівництвом команда займала в Серії А 11-е і 8-е місця, а в поточному чемпіонаті йде на восьмій сходинці.

Контракт тренера з "Сассуоло" розрахований до літа 2021 року.

Сам де Дзербі раніше заявляв, що не проти попрацювати за межами Італії: "Можливо, я захочу почати новий проект в іншому місці, щоб вийти із зони комфорту".

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Автор: Артем Будрін