Суперники збірної України на Євро-2020 вже можуть починати боятися.

Український нападник "Гента" Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем у матчі 27-го туру чемпіонату Бельгії проти "Мехелена", за який виступає інший українець - Мар'ян Швед.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1, а Роман зіграв усі 90 хвилин. На 10-й хвилині він зрівняв рахунок на табло і не дозволив своїй команді програти. Колишні гравці львівських "Карпат" Швед та Ігор Пластун ("Гент") пропускали цю гру через травми. Роман Безус ("Гент") не потрапив у склад.

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В чемпіонаті Бельгії цей гол став для Романа 14-м у 22 матчах і дозволив піднятися на третє місце в списку бомбардирів ліги.

"Українська зброя", "Український снайпер", "Не хотілося, щоб такий гравець залишив нашу команду", "Роман - справжня знахідка", - пишуть у соціальних мережах вболівальники "Гента".

Після 27 турів "Гент" посідає 12-те місце турнірної таблиці Ліги Жюпіле. "Мехелен" на 7-й позиції, що дає право на єврокубки.

Зазначимо, що за цей матч портал Whoscored поставив оцінку Яремчуку - 7,5! Найкращий в складі обох колективів!

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

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Автор: Будрін Артем