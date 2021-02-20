Український нападник "Гента" Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем у матчі 27-го туру чемпіонату Бельгії проти "Мехелена", за який виступає інший українець - Мар'ян Швед.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1, а Роман зіграв усі 90 хвилин. На 10-й хвилині він зрівняв рахунок на табло і не дозволив своїй команді програти. Колишні гравці львівських "Карпат" Швед та Ігор Пластун ("Гент") пропускали цю гру через травми. Роман Безус ("Гент") не потрапив у склад.
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В чемпіонаті Бельгії цей гол став для Романа 14-м у 22 матчах і дозволив піднятися на третє місце в списку бомбардирів ліги.
"Українська зброя", "Український снайпер", "Не хотілося, щоб такий гравець залишив нашу команду", "Роман - справжня знахідка", - пишуть у соціальних мережах вболівальники "Гента".
Після 27 турів "Гент" посідає 12-те місце турнірної таблиці Ліги Жюпіле. "Мехелен" на 7-й позиції, що дає право на єврокубки.
Зазначимо, що за цей матч портал Whoscored поставив оцінку Яремчуку - 7,5! Найкращий в складі обох колективів!
Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Про можливий відхід Яремчука з бельгійського клубу розмови ходять давно. Він міг покинути команду ще у вересні, коли у нього стався конфлікт з екс-головним тренером команди.
У жовтні Яремчук публічно заявив, що він "не у в'язниці" і що хоче покинути "Гент". Взимку також повідомлялося, що форвард хоче перебратися в топ-чемпіонат.
За інформацією ЗМІ, "Гент" хоче виручити за Яремчука 20-25 мільйонів євро. Клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою.
Головний тренер "Гента" взимку прояснив майбутнє Яремчука.
Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
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