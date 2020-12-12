"Рух" в рамках по 13-го туру УПЛ на своєму полі приймав "Дніпро-1". Гра закінчилася з рахунком 4: 1.
Господарі відмінно розпочали поєдинок і вже на 4-й хвилині забили гол. За підсумком першого тайму вони громили "Дніпро-1" з рахунком 3:0.
Відповісти своїм голом "Дніпро-1" зміг лише в кінці другого тайму, але "Рух" знову відновив свою перевагу в три голи буквально через дві хвилини.
Ця перемога стала першою в історії "Руху" в рамках УПЛ.
Після цього матчу "Рух" набрав 9 очок і покинув останню позицію у турнірній таблиці. У свою чергу "Дніпро-1" зі своїми 8 пунктами опустився на 14-е місце.
"Рух" - "Дніпро-1" - 4:1
Голи: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 - Сваток, 84
"Рух": Бандура, Стаменкович (Зец, 90), Гагун( Копина, 90), Білий, Мартинюк, Федорчук, Мисик, Бойчук, Русин (Кухарук, 87), Климчук (Притула, 90), Кухаревич (Кондраков, 68)
"Дніпро-1": Сарнавський, Адамюк, Сафронов, Сваток, Логінов (Батагов, 46), Назаренко (Домарацький, 85), Ігнатенко, Кравченко, Ярмолюк (Булеца, 46), Довбик, Хобленко (Коркішко, 62).
Попередження: Стаменкович, Климчук - Ярмолюк, Сваток, Кравченко
Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур
- 13-й тур УПЛ проходить з 11 по 13 грудня: де дивитися матчі по ТБ.
- У першому матчі туру "Олімпік" і "Львів" поділили очки.
- "Ворскла" розписала бойову нічию з "Минаєм".
- "Динамо" втратило очки в матчі проти "Колоса".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram