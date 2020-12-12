"Рух" здобув першу перемогу в УПЛ.

"Рух" в рамках по 13-го туру УПЛ на своєму полі приймав "Дніпро-1". Гра закінчилася з рахунком 4: 1.

Господарі відмінно розпочали поєдинок і вже на 4-й хвилині забили гол. За підсумком першого тайму вони громили "Дніпро-1" з рахунком 3:0.

Відповісти своїм голом "Дніпро-1" зміг лише в кінці другого тайму, але "Рух" знову відновив свою перевагу в три голи буквально через дві хвилини.

Ця перемога стала першою в історії "Руху" в рамках УПЛ.

Після цього матчу "Рух" набрав 9 очок і покинув останню позицію у турнірній таблиці. У свою чергу "Дніпро-1" зі своїми 8 пунктами опустився на 14-е місце.

"Рух" - "Дніпро-1" - 4:1

Голи: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 - Сваток, 84

"Рух": Бандура, Стаменкович (Зец, 90), Гагун( Копина, 90), Білий, Мартинюк, Федорчук, Мисик, Бойчук, Русин (Кухарук, 87), Климчук (Притула, 90), Кухаревич (Кондраков, 68)

"Дніпро-1": Сарнавський, Адамюк, Сафронов, Сваток, Логінов (Батагов, 46), Назаренко (Домарацький, 85), Ігнатенко, Кравченко, Ярмолюк (Булеца, 46), Довбик, Хобленко (Коркішко, 62).

Попередження: Стаменкович, Климчук - Ярмолюк, Сваток, Кравченко

Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

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Автор: Олег Давигора