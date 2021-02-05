Коноплянка набрав чудовий тонус і забив четвертий гол у 2021 році / фото ФК Шахтар
Донецький "Шахтар" на зборі в Туреччині провів черговий спаринг.
"Гірники" зустрічалися з боснійським "Борацом" і впевнено перемогли. В першому таймі дублем відзначився півзахисник Євген Коноплянка.
"Шахтар" - "Борац Баня Лука" - 2:0
Голи: Коноплянка (39, 41)
"Шахтар": Трубін, Додо, Матвієнко (Хочолава, 32), Вітао, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Коноплянка, Марлос, Тайсон, Мораєс (Фернандо, 32)
Раніше 3 лютого "Шахтар" у контрольному матчі не зміг обіграти "Маріуполь".
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Підготовка "Шахтаря" до другої частини сезону: що потрібно знати
- Перший збір "Шахтаря" також пройшов у Туреччині з 17 по 26 січня. Другий збір проходив з 29 січня по 5 лютого.
- У першому контрольному матчі на першому зборі "Шахтар" не зумів обіграти польський клуб, потім упустив перемогу в поєдинку з болгарською командою, а в третій грі розгромив представника Македонії.
- На другому зборі "Шахтар" раніше не зумів обіграти "Црвену Звезду" та "Слован".
- Відновити сезон "Шахтарю" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого "гірники" проведуть першу зустріч з "Маккабі" в плей-офф Ліги Європи.
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