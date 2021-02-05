"Гірники" здобули першу перемогу на другому турецькому зборі.

Донецький "Шахтар" на зборі в Туреччині провів черговий спаринг.

"Гірники" зустрічалися з боснійським "Борацом" і впевнено перемогли. В першому таймі дублем відзначився півзахисник Євген Коноплянка.

"Шахтар" - "Борац Баня Лука" - 2:0

Голи: Коноплянка (39, 41)

"Шахтар": Трубін, Додо, Матвієнко (Хочолава, 32), Вітао, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Коноплянка, Марлос, Тайсон, Мораєс (Фернандо, 32)

Раніше 3 лютого "Шахтар" у контрольному матчі не зміг обіграти "Маріуполь".

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Автор: Будрін Артем