"Гірники" зазнали мінімальної поразки в контрольному матчі.

Донецький "Шахтар" на зборі в Туреччині провів другий контрольний матч за день.

Увечері "гірники" зустрічалися з чемпіоном Словаччини "Слованом" і зазнали мінімальної поразки.

"Шахтар" - "Слован" - 0:1

Гол: Даніел (87)

"Шахтар": Трубін (Гриценко, 69), Корнієнко, Бондар, Кривцов, Болбат, Патрік, Майкон, Марлос, Соломон, Тете, Дентіньо

Раніше 3 лютого "Шахтар" у контрольному матчі не зміг обіграти "Маріуполь".

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Автор: Антон Дудар