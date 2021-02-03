Шахтар зустрічався зі Слованом / фото twitter.com/FCShakhtar
Донецький "Шахтар" на зборі в Туреччині провів другий контрольний матч за день.
Увечері "гірники" зустрічалися з чемпіоном Словаччини "Слованом" і зазнали мінімальної поразки.
"Шахтар" - "Слован" - 0:1
Гол: Даніел (87)
"Шахтар": Трубін (Гриценко, 69), Корнієнко, Бондар, Кривцов, Болбат, Патрік, Майкон, Марлос, Соломон, Тете, Дентіньо
Раніше 3 лютого "Шахтар" у контрольному матчі не зміг обіграти "Маріуполь".
Підготовка "Шахтаря" до другої частини сезону: що потрібно знати
- Перший збір "Шахтаря" також пройшов у Туреччині з 17 по 26 січня. Другий збір проходить з 29 січня по 5 лютого.
- У першому контрольному матчі на першому зборі "Шахтар" не зумів обіграти польський клуб, потім упустив перемогу в поєдинку з болгарською командою, а в третій грі розгромив представника Македонії.
- На другому зборі "Шахтар" раніше не зумів обіграти "Црвену Звезду".
- У заключному матчі "гірники" зіграють з грузинським "Локомотивом" (5 лютого).
- Відновити сезон "Шахтарю" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого "гірники" проведуть першу зустріч з "Маккабі" в плей-офф Ліги Європи.
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