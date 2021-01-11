Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко під час відпочинку перетнувся з нападником московського "Локомотиву" Федіром Смоловим.
Останній виклав "історію" в Instagram.
На фото Смолов позначив російський та український прапори, а між ними поставив "сердечко".
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Нагадаємо, що біля керма збірної України Шевченко перебуває вже 4 роки. За цей час він встиг привести Україну в елітний дивізіон Ліги націй, а також здобути путівку на чемпіонат Європи-2020 з футболу.
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