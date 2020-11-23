Головний тренер збірної України розраховує на перегравання.

Наставник збірної України Андрій Шевченко дав оцінку ситуації зі скасуванням матчу Ліги націй проти Швейцарії та назвав найкраще розв'язання цього питання.

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Слова фахівця наводить сайт телеканалів "Футбол 1/2/3".

"Мені сценарій ще не відомий. В першу чергу, будуть розглядати наші доводи та вони дуже сильні. Я думаю, що у нашої сторони є все, щоб довести до того, що ми як мінімум не гідні технічної поразки.

Я взагалі вважаю, що правильний результат повинно вирішити перегравання. Ми повинні зіграти цей матч і з'ясувати між нами, хто сильніший і повинен залишитися у вищому дивізіоні", - сказав Шевченко.

Тренер додав, що ситуація з позитивними тестами Жуніора Мораєса і Сергія Кривцова не повинна була мати вирішальну роль, оскільки обидва гравці "Шахтаря" перехворіли раніше:

"Я трохи вивчив інцидент з повторними позитивними тестами Мораєса і Кривцова. У людей, які перехворіли, ще може залишатися вірус, але він вже мертвий. Вони не можуть нікого інфікувати, але тест показує цей вірус. Тому такі тести називають фальшивопозитивними. Але про це говорили тільки наступного дня. У день гри інформація була надана по-іншому".

Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне

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Автор: Данило Слесь