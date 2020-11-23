Наставник збірної України Андрій Шевченко дав оцінку ситуації зі скасуванням матчу Ліги націй проти Швейцарії та назвав найкраще розв'язання цього питання.
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Слова фахівця наводить сайт телеканалів "Футбол 1/2/3".
"Мені сценарій ще не відомий. В першу чергу, будуть розглядати наші доводи та вони дуже сильні. Я думаю, що у нашої сторони є все, щоб довести до того, що ми як мінімум не гідні технічної поразки.
Я взагалі вважаю, що правильний результат повинно вирішити перегравання. Ми повинні зіграти цей матч і з'ясувати між нами, хто сильніший і повинен залишитися у вищому дивізіоні", - сказав Шевченко.
Тренер додав, що ситуація з позитивними тестами Жуніора Мораєса і Сергія Кривцова не повинна була мати вирішальну роль, оскільки обидва гравці "Шахтаря" перехворіли раніше:
"Я трохи вивчив інцидент з повторними позитивними тестами Мораєса і Кривцова. У людей, які перехворіли, ще може залишатися вірус, але він вже мертвий. Вони не можуть нікого інфікувати, але тест показує цей вірус. Тому такі тести називають фальшивопозитивними. Але про це говорили тільки наступного дня. У день гри інформація була надана по-іншому".
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, А також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна було офіційно скасовано.
- В УЄФА заявили, що збірна України не зможе виставити інший склад для проведення матчу.
- Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА. За словами української сторони, існує три варіанти: перенесення матчу на більш пізній термін, технічна поразка для однієї з команд, якщо УЄФА вважатиме її винною у зриві гри, або ж проведення жеребкування, яке визначить результат матчу (1:0, 0:0 або 0:1). У Швейцарії заявили, що перенесення матчу на 2021 рік неможливе.
- Стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу.
- Андрій Шевченко дав свої коментарі щодо скасування гри.
- Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, оскільки в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.
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