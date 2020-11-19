УЄФА може оголосити вердикт щодо ситуації зі скасованим матчем Ліги націй між збірними Швейцарії та України вже в п'ятницю, 20 листопада.
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Про це повідомляє "Футбол NEWS".
Справу розглядає Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА. Є кілька найбільш ймовірних варіантів розвитку подій.
Поєдинок можуть перенести на 2021-й рік. Також існує ймовірність присудження технічної поразки одній з команд, або жеребкування, в якому крім поразок буде можлива нічия.
Нагадаємо, матч Ліги націй Швейцарія - Україна було скасовано у зв'язку з рішенням лікаря кантону Люцерн, який помістив збірну України на карантин у повному складі, попри те, що для проведення гри, згідно з регламентом УЄФА, достатньо, щоб негативні тести були у 13 гравців команди.
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, а також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна було офіційно скасовано.
- В УЄФА заявили, що збірна України не зможе виставити інший склад для проведення матчу.
- Стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу.
- Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі A, оскільки в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.
- Збірна України вже повернулася зі Швейцарії і пройшла ще одне тестування на коронавірус, результати якого стали відомі раніше.
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