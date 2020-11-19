УЄФА має кілька варіантів для вирішення проблеми зі скасуванням поєдинку.

УЄФА може оголосити вердикт щодо ситуації зі скасованим матчем Ліги націй між збірними Швейцарії та України вже в п'ятницю, 20 листопада.

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Про це повідомляє "Футбол NEWS".

Справу розглядає Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА. Є кілька найбільш ймовірних варіантів розвитку подій.

Поєдинок можуть перенести на 2021-й рік. Також існує ймовірність присудження технічної поразки одній з команд, або жеребкування, в якому крім поразок буде можлива нічия.

Нагадаємо, матч Ліги націй Швейцарія - Україна було скасовано у зв'язку з рішенням лікаря кантону Люцерн, який помістив збірну України на карантин у повному складі, попри те, що для проведення гри, згідно з регламентом УЄФА, достатньо, щоб негативні тести були у 13 гравців команди.

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Автор: Данило Слесь