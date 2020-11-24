Українська асоціація футболу підготувала відеоматеріал про те, як збірна України дотримувалася медичного протоколу УЄФА під час зборів у листопаді.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Серед іншого наголошується, що члени делегації збірної носили маски, знімаючи їх тільки для прийому їжі, регулярно використовували дезінфікуючі засоби, не фотографувалися з уболівальниками, а спілкування між членами команди було зведено до мінімуму. Для переміщення по місту команда використовувала два автобуси, а передматчеві прогулянки були скасовані.
Апеляційний комітет УЄФА розгляне справу про скасування матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія - Україна 25 листопада.
Остаточне рішення очікується 26 листопада.
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, а також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА. За словами української сторони, існує три варіанти: перенесення матчу на більш пізній термін, технічна поразка для однієї з команд, якщо УЄФА вважатиме її винною у зриві гри, або ж проведення жеребкування, яке визначить результат матчу (1:0, 0:0 або 0:1). У Швейцарії заявили, що перенесення матчу на 2021 рік неможливе.
- Стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу.
- Андрій Шевченко дав свої коментарі щодо скасування гри.
- У Швейцарії чекають рішення УЄФА на свою користь.
- Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, так як в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.
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