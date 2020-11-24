Апеляційний комітет УЄФА розгляне справу про скасування матчу Швейцарія - Україна 25 листопада.

Українська асоціація футболу підготувала відеоматеріал про те, як збірна України дотримувалася медичного протоколу УЄФА під час зборів у листопаді.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Серед іншого наголошується, що члени делегації збірної носили маски, знімаючи їх тільки для прийому їжі, регулярно використовували дезінфікуючі засоби, не фотографувалися з уболівальниками, а спілкування між членами команди було зведено до мінімуму. Для переміщення по місту команда використовувала два автобуси, а передматчеві прогулянки були скасовані.

Апеляційний комітет УЄФА розгляне справу про скасування матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія - Україна 25 листопада.

Остаточне рішення очікується 26 листопада.

Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне

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Автор: Антон Дудар