Екс-форвард "Ліверпуля", "Барселони" та "Аякса" і нинішній лідер мадридського "Атлетіко" Луїс Суарес порівняв двох головних талантів молодої генерації футболістів.
Про це повідомляє Marca.
"Холланд - відмінний гравець, він виступає на дивовижному рівні. У нього величезна фізична сила. Ерлінг є одним з найкращих центрфорвардів світу, які визначатимуть епоху", - зробив комплімент колезі за амплуа уругваєць.
"Холланд чи Мбаппе? Я все ж таки віддам незначну перевагу норвежцю, хоча Кіліан також на дуже високому рівні", - зробив вибір 34-річний гравець "Атлетіко".
Зауважимо, що Холланд та Мбаппе наразі показують шалений рівень гри й попри свій молодий вік підкорюють Європу. 20-річний норвежець за 31 поєдинок цього сезону встиг забити 33 голи та оформити 8 гольових передач. У 22-річного француза 36 матчів в активі та 30+9 за системою гол+пас.
Нагадаємо, що Луїс Суарес є другим бомбардиром в історії "Барселони", забивши 195 голів. Більше лише у Лео Мессі - 663.
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