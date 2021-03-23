Молоді голеадори здобували нагороду Golden Boy.

Екс-форвард "Ліверпуля", "Барселони" та "Аякса" і нинішній лідер мадридського "Атлетіко" Луїс Суарес порівняв двох головних талантів молодої генерації футболістів.

Про це повідомляє Marca.

"Холланд - відмінний гравець, він виступає на дивовижному рівні. У нього величезна фізична сила. Ерлінг є одним з найкращих центрфорвардів світу, які визначатимуть епоху", - зробив комплімент колезі за амплуа уругваєць.

"Холланд чи Мбаппе? Я все ж таки віддам незначну перевагу норвежцю, хоча Кіліан також на дуже високому рівні", - зробив вибір 34-річний гравець "Атлетіко".

Зауважимо, що Холланд та Мбаппе наразі показують шалений рівень гри й попри свій молодий вік підкорюють Європу. 20-річний норвежець за 31 поєдинок цього сезону встиг забити 33 голи та оформити 8 гольових передач. У 22-річного француза 36 матчів в активі та 30+9 за системою гол+пас.

Нагадаємо, що Луїс Суарес є другим бомбардиром в історії "Барселони", забивши 195 голів. Більше лише у Лео Мессі - 663.

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Автор: Будрін Артем