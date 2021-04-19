Клуби-засновники Суперліги заявили, що вжили юридичних заходів.

Клуби, які стали засновниками Суперліги Європи, направили листи в УЄФА і ФІФА із заявою про те, що вжили юридичних заходів.

Про це повідомляє AP.

Клуби попередили, що приймуть правові кроки, спрямовані проти спроб зірвати запуск Суперліги.

У тексті листа йдеться про те, що Суперліга отримала грант у розмірі 4 мільярди євро від фінансової організації.

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"Ваша офіційна заява змушує нас вжити захисних заходів, щоб убезпечити себе від такої негативної реакції, що ставить під загрозу зобов'язання з фінансування в рамках гранту, яка до того ж буде незаконною. З цієї причини SLCo (компанія Суперліги, - Прим.) подала клопотання до відповідних судів, щоб забезпечити безперешкодну підготовку та проведення змагань відповідно до чинного законодавства", - йдеться в заяві.

Також в Суперлізі підкреслили, що якщо з якої-небудь причини клуби будуть позбавлені можливості оперативно сформувати Суперлігу і розподілити доходи від гранту, то буде завдано "непоправної шкоди".

"Суперліга повинна проводитися поряд з існуючими чемпіонатами країн і кубковими турнірами, які є ключовою частиною структури європейського футболу. Ми не прагнемо замінити Лігу чемпіонів або Лігу Європи, а прагнемо конкурувати з цими турнірами і існувати разом з ними", - заявили організатори турніру.

Створення Суперліги: що відомо

12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".

У той же час німецькі "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд, а також французький ПСЖ відмовилися приєднатися до Суперліги.

Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).

Головою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.

Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.

УЄФА категорично проти створення Суперліги і вже пригрозила клубам і гравцям дискваліфікаціями.

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Автор: Антон Дудар