Тайсон ще не підписав угоду, але клуб зацікавлений в ньому.

У бразильському клубі "Інтернасьонал" прокоментували ситуацію з можливим підписання півзахисника "Шахтаря" Тайсона.

Віце-президент клубу Жоау Херрманн у коментарі Goal.com спростував слова агента про підписання попереднього контракту з Тайсоном. При цьому він підкреслив, що клуб зацікавлений у підписанні бразильця.

"У нас є намір підписати Тайсона. Ми знаємо, що він зацікавлений у поверненні в "Інтернасьонал", але у нас немає попередньої угоди з ним. Ми відправили "Шахтарю" лист, де пояснили бажання підписати Тайсона, а також те, що у нас немає підписаного попереднього контракту", - сказав Херрманн.

Він також назвав основну мету листа "Шахтарю":

Читайте також"Будь ласка, не бреши": гравець Шахтаря Тайсон у соцмережі продовжив бразильську Санта-Барбару"Основна мета цього листа - намір запобігти звинуваченням у бік "Інтернасьоналу" в переслідуванні спортсмена".

Скандальна ситуація з Тайсоном у "Шахтарі": що відомо

Про те, що Тайсон переведений до дублюючого складу "Шахтаря", стало відомо 20 березня, коли тренерський штаб не взяв бразильця на матч проти "Львова".

Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".

Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером". Також повідомлялося про ще одну деталі конфліктної ситуації.

Також відомо, "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.

Контракт Тайсона з "гірниками" закінчується влітку.

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Автор: Антон Дудар