У бразильському клубі "Інтернасьонал" прокоментували ситуацію з можливим підписання півзахисника "Шахтаря" Тайсона.
Віце-президент клубу Жоау Херрманн у коментарі Goal.com спростував слова агента про підписання попереднього контракту з Тайсоном. При цьому він підкреслив, що клуб зацікавлений у підписанні бразильця.
"У нас є намір підписати Тайсона. Ми знаємо, що він зацікавлений у поверненні в "Інтернасьонал", але у нас немає попередньої угоди з ним. Ми відправили "Шахтарю" лист, де пояснили бажання підписати Тайсона, а також те, що у нас немає підписаного попереднього контракту", - сказав Херрманн.
Він також назвав основну мету листа "Шахтарю":
Читайте також"Будь ласка, не бреши": гравець Шахтаря Тайсон у соцмережі продовжив бразильську Санта-Барбару"Основна мета цього листа - намір запобігти звинуваченням у бік "Інтернасьоналу" в переслідуванні спортсмена".
Скандальна ситуація з Тайсоном у "Шахтарі": що відомо
- Про те, що Тайсон переведений до дублюючого складу "Шахтаря", стало відомо 20 березня, коли тренерський штаб не взяв бразильця на матч проти "Львова".
- Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".
- Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером". Також повідомлялося про ще одну деталі конфліктної ситуації.
- Також відомо, "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.
- Контракт Тайсона з "гірниками" закінчується влітку.
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