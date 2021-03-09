Тімо Вернер отримав зауваження від Томаса Тухеля.

Кумедний епізод трапився під час матчу 27-го туру Англійської прем'єр-ліги між "Челсі" та "Евертоном".

Німецький форвард Тімо Вернер, який приєднався лише минулого літа в стан лондонського клубу, забув де знаходиться ліворуч, а де праворуч. Йому пощастило, що його тренер Томас Тухель є за сумісництвом його співвітчизником і підказав німецькою мовою як правильно діяти.

"Тімо, ти довго будеш грати ліворуч? Ти праворуч граєш. Ти вже 15 хвилин на лівому фланзі. Ти що, не розумієш?", - отримав зауваження нападник.

Зауважимо, що "Челсі" переміг з рахунком 2:0, а Вернер був замінений на 89-й хвилині. Вартість екс-гравця "Лейпцига" згідно Transfermarkt 70 мільйонів євро.

Читайте такожНовий тренер Челсі прояснив майбутнє найдорожчого воротаря в історії

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем