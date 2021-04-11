"МЮ" взяв реванш за поразку в першому колі.

У головному матчі 31-го туру чемпіонату Англії "Тоттенхем" у Лондоні приймав "Манчестер Юнайтед".

У першому таймі гол "МЮ" був скасований після перегляду відеоповтору, а слідом "Тоттенхем" вийшов вперед після провалу в обороні гостей - Сон Хин Мін скористався пасом Лукаса Моури.

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"МЮ" відігрався у другому таймі - екс-гравець "Шахтаря" Фред зіграв на добиванні після удару Едінсона Кавані. На 79-й хвилині забив вже сам уругваєць - він завдав точного удару в стрибку головою.

У кінцівці Кавані мало не забив у свої ворота, але "МЮ" врятувала штанга, а Мейсон Грінвуд поставив крапку в матчі, додавши гол до асиста.

"Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3

Голи: Сон, 40 - Фред, 57, Кавані, 79, Грінвуд, 90+6

"Тоттенхем": Льоріс, Орьє, Родон, Дайер, Регілон, Ндомбеле (Ламела, 78), Хойбьерг, Ло Чельсо (Сіссоко, 61), Моура, Сон, Кейн

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу, Мактоміней, Фред, Погба, Фернандеш (Матіч, 90), Рашфорд (Грінвуд, 71), Кавані

Відеоогляд матчу

АПЛ: положення команд

"МЮ "набрав 63 очки, йде другим і на 11 пунктів відстає від лідера "Ман Сіті", маючи гру в запасі.

У "Тоттенхема" - 49 очок і сьома позиція в таблиці.

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Автор: Антон Дудар