Український боксер Олександр Усик відвідав центральний матч 9-го туру УПЛ між "Динамо" і "Шахтарем", який пройшов на "Олімпійському" 8 листопада.
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Усик розташувався в VIP-ложі стадіону поруч з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком. У трансляцію матчу потрапив момент, коли Усик запитував щось у Шевченка.
І Усик, і Шевченко стежили за ходом гри в масках.
Відзначимо, що зустріч проходила без уболівальників у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні.
Раніше Усик неодноразово говорив про те, що вболіває за "Динамо".
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