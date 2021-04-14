Гравці заподіяли шкоду іміджу українського футболу.

Українська асоціація футболу (УАФ) завершила слідство на предмет участі 17 гравців у міжнародному турнірі з футболу "Ліга братських народів-2020" серед невизнаних республік, який проходив з 8 по 12 грудня в місті Сухумі, що знаходиться в Абхазії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Вердикт комітету - відсторонити на довічний термін цих осіб від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом. Цей перелік містить прізвища 26 гравців, які одягали на себе футболки так званих "ДНР" і "ЛНР".

Покарання понесуть: Гарненко С. А, Федотов Є. О., Пархоменко А. О., Охмат Є. І., Томазов С. С., Махно Я. М., Лагода А. О., Бессалов А. Л., Фролов В. В., Асьмаєв С. В., Бєлавін М. Є., Жарий С. С., Ткачєв А. С., Рябчинський В. С., Варванін О. О., Майборода О. О., Коновалов Р. В., Яковленко О. В., Єрьомін О. В., Циндрик С. О., Рудницький І. В., Бєбєнін В. М., Дрига С. С., Наумов Є. С., Захаров М. О., Зубахін І. О.

Вищезазначені особи можуть оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарного комітету в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше десяти днів з моменту оприлюднення рішення.

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Автор: Будрін Артем