У збірній України вважають, що фіни заслуговують на велику повагу.

Гравці збірної України поділилися своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі з командою Фінляндії у відборі на ЧС-2022.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Фінляндія.

Футболістів збірної цитує сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

Руслан Малиновський зазначив, що на Україну чекає непросте випробування:

"Важкий матч. Це дуже дисциплінована команда, дуже добре грає в обороні. Вони вийшли на Євро, це заслуговує на повагу з нашого боку. Потрібно бути готовими у всеозброєнні".

Також він виділив у суперника форварда Теему Пуккі:

"Звичайно, всі знають Пуккі, який забиває дуже багато в Чемпіоншипі, минулого року в АПЛ. Він найкращий бомбардир Фінляндії. Потрібно приділити йому увагу, не дати простору і можливості забити гол".

Олександр Зінченко підкреслив, що фіни сильні своєю командною грою:

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"Вони грають як одне ціле і ті останні результати заслуговують більшої поваги. Звичайно, варто відзначити їх нападника Пуккі".

Україна - Фінляндія: перед матчем

Матч 2-го туру кваліфікації ЧС-2022 Україна - Фінляндія пройде 28 березня в Києві. Початок - о 21.45.

"Жовто-синя" збірна успішно розпочала відбір на ЧС-2022, зігравши на виїзді з французами внічию і набравши своє перше очко в скарбничку.

Фінляндія теж почала кваліфікацію позитивно. Команда змогла відігратися з 0:1 проти Боснії і Герцеговини і зіграти внічию в домашньому поєдинку - 2:2. Це все сталося зусиллями 30-річного нападника Теему Пуккі, який "вколотив" боснійцям дубль.

Тренерський штаб українців не зможе розраховувати на Тараса Степаненка, Артема Бєсєдіна та Віктора Циганкова, які перебувають у лазареті. Також розташування команди покинув Андрій Ярмоленко.

Збірна Фінляндії перед грою зазнала серйозної втрати, залишившись без капітана.

Матч судитиме румунський арбітр Іштван Ковач. При ньому збірна України раніше в 2014 році обіграла Молдову в контрольному матчі (1:0).

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Автор: Антон Дудар