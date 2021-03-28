Гравці збірної України поділилися своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі з командою Фінляндії у відборі на ЧС-2022.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Фінляндія.
Футболістів збірної цитує сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".
Руслан Малиновський зазначив, що на Україну чекає непросте випробування:
"Важкий матч. Це дуже дисциплінована команда, дуже добре грає в обороні. Вони вийшли на Євро, це заслуговує на повагу з нашого боку. Потрібно бути готовими у всеозброєнні".
Також він виділив у суперника форварда Теему Пуккі:
"Звичайно, всі знають Пуккі, який забиває дуже багато в Чемпіоншипі, минулого року в АПЛ. Він найкращий бомбардир Фінляндії. Потрібно приділити йому увагу, не дати простору і можливості забити гол".
Олександр Зінченко підкреслив, що фіни сильні своєю командною грою:
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"Вони грають як одне ціле і ті останні результати заслуговують більшої поваги. Звичайно, варто відзначити їх нападника Пуккі".
Україна - Фінляндія: перед матчем
- Матч 2-го туру кваліфікації ЧС-2022 Україна - Фінляндія пройде 28 березня в Києві. Початок - о 21.45.
- "Жовто-синя" збірна успішно розпочала відбір на ЧС-2022, зігравши на виїзді з французами внічию і набравши своє перше очко в скарбничку.
- Фінляндія теж почала кваліфікацію позитивно. Команда змогла відігратися з 0:1 проти Боснії і Герцеговини і зіграти внічию в домашньому поєдинку - 2:2. Це все сталося зусиллями 30-річного нападника Теему Пуккі, який "вколотив" боснійцям дубль.
- Тренерський штаб українців не зможе розраховувати на Тараса Степаненка, Артема Бєсєдіна та Віктора Циганкова, які перебувають у лазареті. Також розташування команди покинув Андрій Ярмоленко.
- Збірна Фінляндії перед грою зазнала серйозної втрати, залишившись без капітана.
- Матч судитиме румунський арбітр Іштван Ковач. При ньому збірна України раніше в 2014 році обіграла Молдову в контрольному матчі (1:0).
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