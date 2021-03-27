Фінській збірній не зможе допомогти її капітан.

Збірна Фінляндії залишилася без свого капітана Тіма Спарва на матч 2-го туру відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної України.

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Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Фінляндії.

Півзахисник пропустить гру через травму коліна, яку він отримав на тренуванні. Тепер йому належить перенести операцію.

34-річний Спарв провів за збірну Фінляндії 80 матчів, в яких забив 1 гол. На даний момент він є гравцем грецької "Лариси".

Україна - Фінляндія: перед матчем

Матч Україна - Фінляндія пройде 28 березня в Києві. Початок - о 21.45.

"Жовто-блакитна" збірна успішно розпочала відбір на ЧС-2022, зігравши на виїзді з французами внічию і набравши своє перше очко в скарбничку.

Фінляндія теж почала кваліфікацію позитивно. Скандинавська команда змогла відігратися з 0:1 проти Боснії і Герцеговини і вирвати нічию в домашньому поєдинку. Це все сталося зусиллями 30-річного нападника Теему Пуккі, який "вколотив" боснійцям дубль.

Тренерський штаб українців не зможе розраховувати на Тараса Степаненка, Артема Бєсєдіна та Віктора Циганкова, які перебувають у лазареті. З великою ймовірністю Андрій Ярмоленко теж не встигне залікувати свою травму.

Матч судитиме румунський арбітр Іштван Ковач. При ньому збірна України раніше в 2014 році обіграла Молдову в контрольному матчі (1:0).

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Автор: Антон Дудар