Україна спробує здобути першу перемогу у відборі на чемпіонат світу.

31 березня збірна України проведе свій третій матч у кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2022 - у Києві проти збірної Казахстану.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Україна - Казахстан.

Букмекери вважають українську збірну беззаперечним фаворитом цієї зустрічі.

Так, на перемогу команди Андрія Шевченка дається коефіцієнт 1,20, на нічию - 7,30, а на сенсацію від Казахстану - 19,0.

Імовірність перемоги української збірної - 77%, нічиєї - 18%, а перемоги Казахстану - 5%.

Україна - Казахстан: перед матчем

Збірна України у двох стартових турах кваліфікації набрала 2 очки. Спершу українці зіграли внічию з Францією (1:1), а потім з тим же рахунком вже на своєму полі завершили матч проти Фінляндії.

Казахстан у відборі провів поки тільки один матч - 28 березня вдома казахи поступилися Франції з рахунком 0:2.

Положення команд у групі D: Франція - 4 очки (2 гри), Фінляндія - 2 (2), Україна - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (1), Казахстан - 0 (1).

Україна і Казахстан раніше один проти одного грали чотири рази. У відборі на ЧС-2006 українці виграли 2:1 і 2:0, а в кваліфікації на ЧС-2010 - 3:1 і 2:1.

Матч судитимуть арбітри зі Словенії на чолі з Матеєм Югом. Матчі збірної України він раніше не обслуговував.

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Автор: Антон Дудар