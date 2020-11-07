Чернігівці вийшли на третє місце в таблиці.

У черговому матчі 9-го туру Української Прем'єр-ліги чернігівська "Десна" зустрічалася з "Минаєм".

Матч через складну епідеміологічну ситуацію був перенесений з Чернігова до Києва і завершився перемогою номінальних господарів з рахунком 1:0.

На старті гри у "Миная" був шанс повести в рахунку, але Нурієв не зміг реалізувати пенальті - його удар прийняла на себе штанга.

Єдиний гол "Десна" забила в кінці поєдинку - на 80-й хвилині Конопля увійшов до штрафного майданчика суперника і віддав пас на Будківського, який переграв воротаря.

"Десна" набрала 16 очок і увійшла в топ-3, зрівнявшись з"Шахтарем". При цьому у "гірників" ще є гра в запасі, як і у "Ворскли", яка відстає від чернігівців на одне очко. "Минай" має на рахунку 6 пунктів і йде 12-м.

"Десна" - "Минай" - 1:0

Гол: Будківський, 80

"Десна": Паст, Конопля, Гітченко, Тамм, Картушов, Огиря, Арвеладзе (Домбровський, 46), Калітвінцев (Єрмаков, 88), Хльобас (Тотовицький, 46), Мудрик (Гуцуляк, 71), Будківський (Дегтярьов, 88)

"Минай": Каніболоцький, Меліченко, Матич, Саків, Маембе, Нурієв, Ткачук (Малепе, 85), Сніжко (Ахмедзаде, 85), Книш, Кожанов (Пиняшко, 61), Шиндер (Хахльов, 73)

Попередження: Мудрик, Паст - Шиндер, Маембе

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

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Автор: Данило Слесь