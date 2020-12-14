Експертна рада чемпіонату України визнала найкращим представника "Руху".

Півзахисник "Руху" Валерій Федорчук визнаний найкращим гравцем 13-го туру Української Прем'єр-Ліги.

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

За підсумками голосування всі експерти віддали свої голоси за Федорчука.

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У 13-му турі УПЛ півзахисник оформив дубль і допоміг "Руху" розгромити "Дніпро-1" з рахунком 4:1.

До складу експертної ради УПЛ входять Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Ігор Шуховцев, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев та Ігор Яворський.

Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

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Автор: Антон Дудар