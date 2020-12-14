Півзахисник "Руху" Валерій Федорчук визнаний найкращим гравцем 13-го туру Української Прем'єр-Ліги.
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
За підсумками голосування всі експерти віддали свої голоси за Федорчука.
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У 13-му турі УПЛ півзахисник оформив дубль і допоміг "Руху" розгромити "Дніпро-1" з рахунком 4:1.
До складу експертної ради УПЛ входять Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Ігор Шуховцев, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев та Ігор Яворський.
Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур
- У першому матчі туру "Олімпік" і "Львів" поділили очки.
- "Ворскла" розписала бойову нічию з "Минаєм".
- "Динамо" втратило очки в матчі проти "Колоса". У грі було два пенальті і два вилучення.
- "Рух" розгромив "Дніпро-1" і покинув останнє місце в таблиці УПЛ.
- Матч "Інгулець" - "Шахтар" був скасований через поганий стан поля.
- "Десна" завершила рік перемогою над "Маріуполем".
- "Зоря" обіграла "Олександрію" у матчі з двома вилученнями.
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