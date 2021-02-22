20, 21 та 22 лютого відбулися матчі 15-го туру Української Прем'єр-Ліги.
"Зоря" завдяки дебютному голу Шахаба Захеді обіграла на виїзді "Маріуполь".
"Динамо" по ходу гри поступалося і лише на останніх хвилинах врятувало нічию у матчі проти "Десни" завдяки голу з пенальті Віктора Циганкова.
"Гірники" використали осічку київського клубу та скоротили відстань у турнірній таблиці. "Шахтар" впевнено обіграв завдяки голам двох бразильців ФК "Рух".
Результати матчів
"Маріуполь" - "Зоря" - 0:1
Гол: Шахаб, 34
"ПФК Львів" - "Колос" - 0:2
Голи: Оріховський, 33, 74
"Десна" - "Динамо" - 1:1
Голи: Будківський, 53, - Циганков, 92 (пен.)
"Олександрія" - "Минай" - 3:0
Голи: Лучкевич, 40, Бондаренко, 51, Вантух, 57
"Шахтар" - "Рух" - 2:0
Голи: Тете, 9, Майкон, 59 (пен.)
"Інгулець" - "Ворскла" - 2:2
Голи: Бартуловіч, 22 (пен.), Січінава, 62 - Степанюк, 49, Кулач, 76 (пен.)
"Олімпік" - "Дніпро-1" - 0:2
Голи: Драме, 50 (аг), Булеца, 88
Турнірна таблиця
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Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".
- Гонитву бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Зорі" Шахаб Захеді та півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких по 9 голів.
- Матчі першого кола "Львів" - "Минай" та "Олімпік"- "Зоря" були перенесені через коронавірус.
- Матч першого кола "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.
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