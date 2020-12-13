"Зоря" вийшла на четверте місце в УПЛ.

У заключному матчі 13-го туру УПЛ "Олександрія" приймала "Зорю". Гості здобули перемогу.

Луганчани вийшли вперед в середині першого тайму - розіграш стандарту біля воріт "Олександрії" завершився точним ударом Дмитра Іванісені, який відзначився в третьому матчі чемпіонату поспіль.

У дебюті другого тайму "Зоря" залишилася в меншості - другу жовту картку отримав Владислав Кабаєв.

Однак у кінцівці зустрічі склади зрівнялися - форвард "Олександрії" Денис Безбородько вийшов на заміну на 66-й хвилині, а на 82-й і 83-й хвилинах отримав дві жовті картки, причому другу - за розмови.

На останніх секундах "Зорі" вдалося подвоїти свою перевагу - Аллахьяр Сайядманеш реалізував контратаку гостей.

"Зоря" набрала 20 очок і завершила рік на четвертому місці в УПЛ. У "Олександрії" - 16 очок і восьма позиція.

"Олександрія" - "Зоря" - 0:2

Голи: Іванісеня, 31, Сайядманеш, 90+5

"Олександрія": Паньків, Пашаєв, Дубра, Бондаренко, Вантух, Гордієнко (Бабогло, 80), Довгий (Стецьків, 46), Ковалець, Лучкевич (Устименко, 72), Сітало (Безбородько, 66), Третьяков (Шастал, 46)

"Зоря": Василь, Фаворов, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс (Хомченовський, 90+1), Назаріна, Кабаєв, Юрченко, Кочергін (Луньов, 90+4), Гладкий (Сайядманеш, 54), Громов (Перович, 90+4)

Попередження: Довгий, Сітало, Безбородько - Кабаєв, Гладкий, Абу Ханна, Шевченко, Іванисеня

Вилучення: Безбородько, 83 - Кабаєв, 49

Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

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Автор: Антон Дудар