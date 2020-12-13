У заключному матчі 13-го туру УПЛ "Олександрія" приймала "Зорю". Гості здобули перемогу.
Луганчани вийшли вперед в середині першого тайму - розіграш стандарту біля воріт "Олександрії" завершився точним ударом Дмитра Іванісені, який відзначився в третьому матчі чемпіонату поспіль.
У дебюті другого тайму "Зоря" залишилася в меншості - другу жовту картку отримав Владислав Кабаєв.
Однак у кінцівці зустрічі склади зрівнялися - форвард "Олександрії" Денис Безбородько вийшов на заміну на 66-й хвилині, а на 82-й і 83-й хвилинах отримав дві жовті картки, причому другу - за розмови.
На останніх секундах "Зорі" вдалося подвоїти свою перевагу - Аллахьяр Сайядманеш реалізував контратаку гостей.
"Зоря" набрала 20 очок і завершила рік на четвертому місці в УПЛ. У "Олександрії" - 16 очок і восьма позиція.
"Олександрія" - "Зоря" - 0:2
Голи: Іванісеня, 31, Сайядманеш, 90+5
"Олександрія": Паньків, Пашаєв, Дубра, Бондаренко, Вантух, Гордієнко (Бабогло, 80), Довгий (Стецьків, 46), Ковалець, Лучкевич (Устименко, 72), Сітало (Безбородько, 66), Третьяков (Шастал, 46)
"Зоря": Василь, Фаворов, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс (Хомченовський, 90+1), Назаріна, Кабаєв, Юрченко, Кочергін (Луньов, 90+4), Гладкий (Сайядманеш, 54), Громов (Перович, 90+4)
Попередження: Довгий, Сітало, Безбородько - Кабаєв, Гладкий, Абу Ханна, Шевченко, Іванисеня
Вилучення: Безбородько, 83 - Кабаєв, 49
Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур
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