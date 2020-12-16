Футболісти з українським громадянством грали в матчі "Республіка Абхазія" - "ДНР".

Комітет з етики та чесної гри Української Асоціації футболу відкрив справу з питання виступу дев'яти українських футболістів у матчі за збірну так званої "ДНР".

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

Відзначається, що в УАФ звернулася Служба безпеки України, яка повідомила, що зареєстровані в базі УАФ громадяни України у складі збірної самопроголошеної "ДНР" грали в товариському матчі з командою так званої "Республіки Абхазія". Цей поєдинок відбувся 25 вересня 2020 року в Сухумі.

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Комітет проведе перевірку "можливих порушень Кодексу етики та чесної гри УАФ футболістами в частині заподіяння шкоди іміджу українського футболу".

На поле в матчі виходили Станіслав Гарненко (1987 року народження), Євген Федотов (1987), Артем Пархоменко (2000), Євген Охмат (1987), Савелій Томазов (1998), Ярослав Махно (1993), Андрій Лагода (2002), Артем Бессалов (1983) і Владислав Фролов (1988).

Всім їм УАФ запропонувала надати письмові пояснення щодо участі в матчі до 28 грудня.

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Автор: Антон Дудар