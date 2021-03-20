Ванда Нара часто радує підписників пікантними фото.

Дружина нападника "Парі Сен-Жермен" Мауро Ікарді Ванда Нара порадувала своїх підписників інтимним фото.

Нара виклала на своїй сторінці в Instagram фото з ліжка.

На знімку кохана футболіста лежить із закритими очима і на передньому плані - її пишні груди в бюстгальтері.

"Це твій найкращий пост", "Красиво", "Так починається порно", "Це топ-рівень", - коментують підписники.

Відзначимо, що Ванда Нара не вперше викладає в мережу відверті фото. Ось такими знімками вона ділилася з підписниками раніше.

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Автор: Антон Дудар