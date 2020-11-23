Англійський клуб "Лідс" влаштував віртуальний вихід на поле для 13-річного фаната Еліота Меткалфа.
Таким чином команда підтримала хлопця, який хворий на рак і через коронавірусні обмеження не може відвідати стадіон.
Капітан "Лідса" Ліам Купер вивів команду на поле перед матчем 9-го туру АПЛ з "Арсеналом" (0:0), тримаючи в руках планшет. З його допомогою Еліот бачив картинку від першої особи та віртуально з'явився на полі з футболістами.
Відео опубліковано на Twitter-пабліку Football Daily.
Leeds United are doing a live video link for a young fan who wanted to be a mascot 🙏— Football Daily (@footballdaily) November 22, 2020
An incredible touch from the club 👏 pic.twitter.com/tKC6b6dqLq
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