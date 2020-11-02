Віктор Циганков допоміг "Динамо" обіграти "Дніпро-1".

Експертна рада Української Прем'єр-Ліги визначила найкращого гравця за підсумками 8-го туру чемпіонату.

Як повідомив офіційний сайт УПЛ, ним визнаний півзахисник "Динамо" Віктор Циганков.

За підсумками голосування експертів Циганков набрав 4 бали і випередив представників "Львова" Ореста Костика і Назарія Нича (по 2 бали), а також гравця "Шахтаря" Тайсона (1 бал).

Нагадаємо, Циганков допоміг "Динамо" здобути вольову перемогу в матчі проти "Дніпра-1" (2:1). Він забив переможний м'яч киян.

УПЛ: підсумки 8-го туру

Матчі 8-го туру пройшли з 30 жовтня по 1 листопада: результати всіх ігор.

За підсумками туру "Динамо" вдалося зберегти перше місце в таблиці, "Шахтар" піднявся на другу позицію, а "Ворскла" опустилася на третє місце.

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Автор: Антон Дудар