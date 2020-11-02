Віктор Циганков забив переможний гол Дніпру-1 / фото Динамо Київ
Експертна рада Української Прем'єр-Ліги визначила найкращого гравця за підсумками 8-го туру чемпіонату.
Як повідомив офіційний сайт УПЛ, ним визнаний півзахисник "Динамо" Віктор Циганков.
За підсумками голосування експертів Циганков набрав 4 бали і випередив представників "Львова" Ореста Костика і Назарія Нича (по 2 бали), а також гравця "Шахтаря" Тайсона (1 бал).
Нагадаємо, Циганков допоміг "Динамо" здобути вольову перемогу в матчі проти "Дніпра-1" (2:1). Він забив переможний м'яч киян.
Дніпро-1 - Динамо - 1:2. Відео гола Циганкова
УПЛ: підсумки 8-го туру
- Матчі 8-го туру пройшли з 30 жовтня по 1 листопада: результати всіх ігор.
- За підсумками туру "Динамо" вдалося зберегти перше місце в таблиці, "Шахтар" піднявся на другу позицію, а "Ворскла" опустилася на третє місце.
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