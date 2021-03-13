Форвард лондонського клубу "Кристал Пелас" Вілфрід Заа був єдиним хто не став на коліно перед стартовим свистком матчу 28-го туру АПЛ проти "Вест Бромвічу". Він відмовився підтримувати рух Black Lives Matter та дотримав свою обіцянку, яку публічно заявляв у лютому 2021 року.
Лідер збірної Кот-Д’Івуару не вважає це правильним шляхом боротьби з расизмом. Поки всі виконували протокольну процедуру на газоні - Вілфрід дозволив собі стояти.
Спортсмен вперше потрапив до основного складу своєї команди з моменту обіцянки, оскільки до цього заліковував травму. Таким чином, лише сьогодні була можливість перевірити чи дотримає слово футболіст.
Зауважимо, що "Кристал Пелас" переміг "Вест Бром" з рахунком 1:0 завдяки голу забитому з пенальті у першому таймі.
🗣"I will continue to stand tall"— Football Daily (@footballdaily) March 13, 2021
Wilfried Zaha becomes first Premier League player to not take a knee pic.twitter.com/1EKG1WMbyl
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