Колишній нападник "Манчестер Юнайтед" вважає, що ця процедура нав'язана "для галочки".

Форвард лондонського клубу "Кристал Пелас" Вілфрід Заа був єдиним хто не став на коліно перед стартовим свистком матчу 28-го туру АПЛ проти "Вест Бромвічу". Він відмовився підтримувати рух Black Lives Matter та дотримав свою обіцянку, яку публічно заявляв у лютому 2021 року.

Лідер збірної Кот-Д’Івуару не вважає це правильним шляхом боротьби з расизмом. Поки всі виконували протокольну процедуру на газоні - Вілфрід дозволив собі стояти.

Спортсмен вперше потрапив до основного складу своєї команди з моменту обіцянки, оскільки до цього заліковував травму. Таким чином, лише сьогодні була можливість перевірити чи дотримає слово футболіст.

Зауважимо, що "Кристал Пелас" переміг "Вест Бром" з рахунком 1:0 завдяки голу забитому з пенальті у першому таймі.

🗣"I will continue to stand tall"



Wilfried Zaha becomes first Premier League player to not take a knee pic.twitter.com/1EKG1WMbyl — Football Daily (@footballdaily) March 13, 2021

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Автор: Будрін Артем