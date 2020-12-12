Команди поділили очки в матчі УПЛ.

Полтавська "Ворскла" в рамках по 13-го туру УПЛ приймала "Минай". Гра закінчилася внічию 1:1.

Рахунок у матчі вже на 10-й хвилині відкрили гості. Кожанов запустив у прорив по правому флангу атаки Нурієва, який точно пробив під воротарем господарів. Після цього послідувало два скасованих через офсайди голи "Ворскли".

Господарі в другому таймі зуміли відігратися на 63-й хвилині: Кравчук вдало замкнув простріл з правого флангу від Пердути. У час, що залишився команди голів не забивали.

Перед зимовою перервою "Ворскла" набрала 20 очок і зрівнялася з "Десною", проте чернігівці залишилися третіми завдяки перемозі в особистій зустрічі. "Минай" залишився на одинадцятій позиції в турнірній таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 10 очок.

"Ворскла" - "Минай" - 1:1

Голи: Кравчук, 63 - Нурієв, 14

"Ворскла": Різник, Яворський, Ндіайе, Сапай (Пешич, 54), Пердута, Пуцлін, Челядін (Кравчук, 61), Якубу (Ребенок, 70), Скляр, Кане, Щербак (Васін, 46)

"Минай": Попович, Меліченко, Матич, Лопиренок, Саків, Ткачук (Голодюк, 68), Сніжко (Хахльов, 90+1), Піняшко (Книш, 68), Кожанов (Малепе, 46), Шиндер, Нурієв (Шпак, 82).

Попередження: Пуцлін, Яворський, Скляр - Ткачук, Голодюк, Малепе, Матич.

Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

13-й тур УПЛ проходить з 11 по 13 Грудня: де дивитися матчі по ТБ.

У першому матчі туру Олімпік і Львів поділили очки.

Після 12 турів у чемпіонаті лідирує "Динамо", яке набрало 29 очок і на 3 очки випереджає "Шахтар". Трійку лідерів замикає "Десна" (20 очок).

У зоні вильоту йде "Рух", у якого в активі всього 6 очок.

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Автор: Олег Давигора