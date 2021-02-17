Гладкий має 90 голів в УПЛ, що на 26 менше, ніж у Селезньова.

Форвард "Зорі" Олександр Гладкий розказав про свою результативність та про амбіції свого кума Євгена Селезньова.

Про це повідомляє Zbirna.com

Попри те, що Гладкий забив в УПЛ 90 м'ячів та вийшов на 9-е місце в таблиці найкращих бомбардирів за усю історію, нападник передусім думає про загальнокомандний успіх.

"Для мене найголовніше - командний успіх. Особисті амбіції відходять на другий план. "Зоря" повинна фінішувати на тому місці, на яке ми усі розраховуємо", - сказав Олександр.

До третього місця в рейтингу найкращих снайперів за всю історію Гладкому потрібно ще забити 26 м'ячів. "Бронзу" поки що обіймає Селезньов, у якого 116 голів.

"Женя - мій кум. У нього свої цілі та завдання. В усіх є амбіції, повірте", - відповів Гладкий на запитання журналістки.

Нагадаємо, Олександр виступав в Україні за "Карпати", "Дніпро", "Чорноморець", "Динамо", "Металіст" та "Шахтар". У 2008 році він оформив дубль у ворота "Барселони" на "Камп Ноу" у складі "гірників".

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Автор: Будрін Артем