Форвард "Зорі" Олександр Гладкий розказав про свою результативність та про амбіції свого кума Євгена Селезньова.
Про це повідомляє Zbirna.com
Попри те, що Гладкий забив в УПЛ 90 м'ячів та вийшов на 9-е місце в таблиці найкращих бомбардирів за усю історію, нападник передусім думає про загальнокомандний успіх.
"Для мене найголовніше - командний успіх. Особисті амбіції відходять на другий план. "Зоря" повинна фінішувати на тому місці, на яке ми усі розраховуємо", - сказав Олександр.
До третього місця в рейтингу найкращих снайперів за всю історію Гладкому потрібно ще забити 26 м'ячів. "Бронзу" поки що обіймає Селезньов, у якого 116 голів.
"Женя - мій кум. У нього свої цілі та завдання. В усіх є амбіції, повірте", - відповів Гладкий на запитання журналістки.
Нагадаємо, Олександр виступав в Україні за "Карпати", "Дніпро", "Чорноморець", "Динамо", "Металіст" та "Шахтар". У 2008 році він оформив дубль у ворота "Барселони" на "Камп Ноу" у складі "гірників".
Скандал з відрахуванням Селезньова: головне
- Про відрахування Селезньова стало відомо 31 січня. За інформацією ЗМІ, "Колос" вигнав гравця через порушення спортивного режиму.
- Також стало відомо, що Селезньов неодноразово порушував режим, а в клубі робили йому вже кілька попереджень.
- Пізніше "Колос" офіційно оголосив про відрахування Селезньова, однак не став називати причини, пообіцявши зробити це пізніше.
- Нагадаємо, Селезньов прагне стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. На його рахунку зараз 116 голів, а рекорд - 123 м'ячі.
- Представники "Олімпіка", "Руху" та "Миная" раніше заявили, що не готові підписати Селезньова. Водночас тренер "Дніпра-1" хотів би попрацювати з форвардом.
- Врешті-решт, Селезньов розповів про те, з ким відпочивав у Туреччині.
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