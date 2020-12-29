Євген Селезньов зізнався, що йому важко дається виховання сина.

Нападник "Колоса" Євген Селезньов розповів про методи виховання і стосунки зі своїм сином - 13-річним Русланом.

Про це Селезньов сказав у програмі "футбольний формат" на YouTube.

"У мене син такий же, як я. Навіть гірше. Страшна людина", - зазначив форвард.

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Селезньов зізнався, що син спеціально робить все проти нього:

"Як я його виховую? Мені дуже важко це дається. Він зараз поїхав на турнір, три дні його немає. Він грає в хокей. Він все робить проти мене. Постійно. Я - у футбол, він - у хокей. Хоча я і в хокей граю. Я не люблю 8-й номер, а він спеціально бере 8-й. Він робить все, щоб було так, що не я його батько. Не дай Бог, я з ним в Instagram фотку викладу. Він каже: "Я не хочу, щоб знали, що я син Селезньова. Щоб зі мною через це спілкувалися".

"Але ім'я спочатку треба заробити, а чому соромитися? Можливо, це дитяче, але все одно", - додав нападник.

Селезньов також розповів, як відбив у сина бажання бути футбольним воротарем:

"Хотів він грати у футбол, у ворота встав. Знаєш, як я його відучував? Розганявся і з п'яти метрів бив йому в лоб. А він хотів, каже: "Сильніше бий". Я розганявся і ще сильніше бив. І ніс розбивав йому. Казав: "Чого ж ти не ловиш, воротар?".

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Автор: Антон Дудар