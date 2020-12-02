Мірча Луческу заявив, що очікує складний поєдинок.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу дав коментар перед грою з туринським "Ювентусом".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ювентус - Динамо.

Слова Луческу приволить видання Tuttomercatoweb.

"Нас чекає складний поєдинок. Ювентус вже вийшов в 1/8 фіналу, але їм потрібні три очки, щоб в останньому турі поборотися з Барселоною за перше місце. А наш фінал відбудеться не в цьому матчі. Це буде матч з Ференцварошем. Для нас Ліга Європи була б хорошим підсумком", - заявив тренер "Динамо".

Луческу зазначив, що тренує молоду команду.

"У Турині ми постараємося запам'ятатися і проявити себе, але в голові у нас буде завдання в матчі з угорцями. Я не можу це заперечувати. Для нас честь грати на такому стадіоні, нехай і без уболівальників в такий непростий час, але матч, в якому нам потрібно буде перемагати за всяку ціну, відбудеться через тиждень", - додав він.

Ювентус - Динамо: перед матчем

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Автор: Олег Давигора