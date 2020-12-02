Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу дав коментар перед грою з туринським "Ювентусом".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ювентус - Динамо.
Слова Луческу приволить видання Tuttomercatoweb.
"Нас чекає складний поєдинок. Ювентус вже вийшов в 1/8 фіналу, але їм потрібні три очки, щоб в останньому турі поборотися з Барселоною за перше місце. А наш фінал відбудеться не в цьому матчі. Це буде матч з Ференцварошем. Для нас Ліга Європи була б хорошим підсумком", - заявив тренер "Динамо".
Луческу зазначив, що тренує молоду команду.
"У Турині ми постараємося запам'ятатися і проявити себе, але в голові у нас буде завдання в матчі з угорцями. Я не можу це заперечувати. Для нас честь грати на такому стадіоні, нехай і без уболівальників в такий непростий час, але матч, в якому нам потрібно буде перемагати за всяку ціну, відбудеться через тиждень", - додав він.
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Ювентус - Динамо: перед матчем
- У нинішньому розіграші підопічні Мірчі Луческу поступилися "Старій Синьйорі" на НСК "Олімпійський" у Києві - 0:2.
- У минулому турі кияни втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Динамо", як і у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очок, "Ювентус" - 9.
- "Динамо" перед зустріччю з "Ювентусом" в УПЛ переграло полтавську "Ворсклу", а туринці у своєму чемпіонаті не зуміли здолати скромний "Беневенто" (1:1).
- На матчі "Ювентус" - "Динамо" вперше в історії ЛЧ працюватиме жінка-арбітр.
- "Динамо" оголосило заявку на матч з "Ювентусом" - всі лідери команди вже в строю.
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