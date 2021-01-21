Туринський суперклуб в дев'ятий раз історії виграв трофей.

"Ювентус" переміг "Наполі" в матчі за Суперкубок Італії і завоював трофей.

Зустріч пройшла на стадіоні "Мапіо" в Реджо-нель-Емілії і завершилася перемогою туринців з рахунком 2:0.

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Обидва м'ячі "Ювентус" забив після перерви - Кріштіану Роналду відкрив рахунок у матчі, а Альваро Мората відзначився в компенсований час. Неаполітанці могли зрівняти рахунок за рахунку 1:0, але Лоренцо Інсіньє промахнувся з пенальті.

"Ювентус" став володарем Суперкубка Італії в дев'ятий раз і виграв перший трофей під керівництвом Андреа Пірло.

"Ювентус" - "Наполі" - 2:0

Голи: Роналду, 64, Мората, 90+5

"Ювентус": Щесни, Куадрадо, Бонуччі, К'єлліні, Даніло, К'єза (Бернардескі, 46), Артур, Бентанкур (Рабіо, 83), Маккенні, Кулусевскі (Мората, 81), Роналду

"Наполі": Оспіна, Ді Лоренцо, Манолас, Кулібалі, Маріу Руї (Політано, 84), Демме (Льоренте, 84), Бакайоко (Ельмас 67), Лосано, З'єлінскі, Інсіньє, Петанья (Мертенс, 72)

Нереалізований пенальті: Інсіньє, 80

Суперкубок Італії: цифри

"Ювентус" є рекордсменом за кількістю перемог у Суперкубку Італії. У туринців 9 трофеїв, тоді як у найближчого переслідувача "Мілана" - 7.

"Ювентус" грав у матчі за Суперкубок в дев'ятий раз поспіль і виграв у п'яти випадках.

Для "Наполі" це був четвертий матч за Суперкубок. У неаполітанців - 2 перемоги і 2 поразки.

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Автор: Антон Дудар