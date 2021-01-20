Українській збірній допомагатиме тренер-аналітик, який працював з Мауріціо Саррі.

Тренерський штаб збірної України поповнився італійським фахівцем Луїджі Ночентіні.

УАФ вже підписала контракт з 32-річним тренером, повідомив офіційний сайт організації.

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Ночентіні є фахівцем з тактико-технічної аналітики футболу і має досвід роботи в Італії, а також в мадридському "Реалі".

У 2015-2018 роках він допомагав в "Емполі" і "Наполі" відомому тренеру Мауріціо Саррі. У 2019 році Ночентіно працював у скаутській системі "Реала".

Його останнім місцем роботи був український "Дніпро-1". У минулому сезоні Ночентіно входив до тренерського штабу дніпрян.

В обов'язки фахівця входитимуть спостереження та збір інформації про кандидатів у національну та молодіжну команди, а також координація підготовки всіх юнацьких збірних України.

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Автор: Антон Дудар