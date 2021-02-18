Лідирує в заліку Бельгія, як і наприкінці минулого року.

Національна збірна України з футболу у першому рейтингу ФІФА за 2021 рік посіла 24-ту сходинку.

Рейтинг можна побачити на офіційному сайті ФІФА.

Україна втримала 24-ту позицію, на якій завершила минулий рік.

Щодо опонентів команди Андрія Шевченка по груповому раунду Євро-2020, то найвище перебувають Нідерланди, які йдуть 14-ми. Наш лобовий суперник, Австрія, по сусідству з нами, на 23-й сходинці. Північна Македонія лише 65-та.

Серед конкурентів "синьо-жовтих" по відбірковому циклу до чемпіонату світу найкращі позиції у Франції, яка займає друге місце та поступається лише Бельгії. Фінляндія 55-та, Боснія і Герцеговина - 56-та, Казахстан - 122-й.

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Автор: Будрін Артем