Цього разу товариські матчі будуть без топ-суперників / фото УАФ

Збірна України проведе три контрольні поєдинки в рамках підготовки до Євро-2020.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко в ефірі програми "Головна команда" на каналі "Футбол 1".

Команда Андрія Шевченка зіграє з Бахрейном (23 травня), Північною Ірландією (3 червня) і Кіпром (7 червня). Всі три гри планують провести в різних містах України. 

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Нагадаємо, що Україна потрапила на Євро-2020 в групу С, де побореться за путівку в плей-оф з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. 

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Автор: Будрін Артем