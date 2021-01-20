Всі поєдинки пройдуть на домашніх аренах.

Збірна України проведе три контрольні поєдинки в рамках підготовки до Євро-2020.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко в ефірі програми "Головна команда" на каналі "Футбол 1".

Команда Андрія Шевченка зіграє з Бахрейном (23 травня), Північною Ірландією (3 червня) і Кіпром (7 червня). Всі три гри планують провести в різних містах України.

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Нагадаємо, що Україна потрапила на Євро-2020 в групу С, де побореться за путівку в плей-оф з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

В УЄФА раніше розповіли про можливості проведення Євро-2020 в одній країні.

Збірна України почне виступи на Євро-2020 13 червня матчем проти Нідерландів. З повним календарем можна ознайомитися тут.

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Автор: Будрін Артем