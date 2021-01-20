Цього разу товариські матчі будуть без топ-суперників / фото УАФ
Збірна України проведе три контрольні поєдинки в рамках підготовки до Євро-2020.
Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко в ефірі програми "Головна команда" на каналі "Футбол 1".
Команда Андрія Шевченка зіграє з Бахрейном (23 травня), Північною Ірландією (3 червня) і Кіпром (7 червня). Всі три гри планують провести в різних містах України.
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Нагадаємо, що Україна потрапила на Євро-2020 в групу С, де побореться за путівку в плей-оф з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією.
Євро-2020: що потрібно знати
- Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".
- У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.
- В УЄФА раніше розповіли про можливості проведення Євро-2020 в одній країні.
- Збірна України почне виступи на Євро-2020 13 червня матчем проти Нідерландів. З повним календарем можна ознайомитися тут.
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