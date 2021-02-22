Головний тренер лондонського "Тоттенхему" Жозе Моурінью дав коментар після чергової поразки свого колективу в рамках АПЛ. У 25-му турі "шпори" програли 2:1 "Вест Хему" Андрія Ярмоленка.
Одна цитата найтитулованішого тренера світу наробила шаленого галасу.
Про це повідомляє Goal.com.
"Іноді результати є наслідком безлічі різних ситуацій. Мої методи та методи мого тренерського штабу не мають аналогів у світі. Я не знаю, що ви маєте на увазі під кризою. Це просто поганий результат. Очевидно, що ми програємо багато поєдинків", - самовпевнено сказав Жозе.
Нагадаємо, що "Тоттенхем" програв свій 5-й поспіль матч в АПЛ. А також вилетів з Кубка Англії у драматичному матчі з "Евертоном".
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АПЛ: положення команд
- "Ман Сіті" набрав 59 очок у 25 турах і лідирує в АПЛ, випереджаючи свого найближчого переслідувача "Лестер" на 10 очок.
- У топ-четвірці також "Манчестер Юнайтед" (49 очок у 25 матчах) та "Вест Хем" Андрія Ярмоленка (45 очок у 25 іграх).
- "Тоттенхем" лише на 9-му місці. "Шпори" мають в активі 36 очок.
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