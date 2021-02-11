Бразилець Бернард приніс перемогу "Евертону".

В рамках 1/8 фіналу Кубка Англії "Евертон" в божевільному матчі обіграв "Тоттенхем".

Основний час матчу завершився з рахунком 4:4. У додатковий час головним героєм матчу став екс-півзахисник "Шахтаря" Бернард, який отримав пас на хід в штрафну і переграв воротаря.

Читайте такожГоловний тренер Тоттенхема Моурінью нахамив журналістці після програного дербіЯк повідомляє OptaJoe, це був найрезультативніший матч Кубка Англії між двома представниками АПЛ за останні 60 років.

"Евертон" - "Тоттенхем" - 5:4 (у додатковий час)

Голи: Калверт-Льюін, 36, Рішарлісон, 38, 68, Сігурдссон, 43 (з пенальті), Бернард, 97 - Санчес, 3, 57, Ламела, 45+3, Кейн, 83

"Евертон": Ольсен, Дінь (Холгейт, 107), Кін, Міна, Годфрі, Сігурдссон, Дукуре, Т. Девіс, Івобі (Бернард, 70), Калверт-Льюін (Коулман, 55), Рішарлісон

"Тоттенхем": Ллоріс, Алдервейрелд, Доерті (Сіссоко, 99), Б. Девіс, Санчес, Хейб'єрг, Ндомбеле (Вінкс, 90), Сон Хин Мін, Ламела (Вінісіус, 98), Лукас Моура (Аллі, 77), Бергвейн (Кейн, 53)

Відеоогляд матчу опублікований на YouTube-каналі The Emirates FA Cup.

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Автор: Антон Дудар