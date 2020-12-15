Ліонель Мессі, Дієго Марадона, Пеле та інші легенди включені до складу збірної.

Авторитетний французький журнал France Football, який цього року скасував вручення "Золотого м'яча", склав символічну збірну найкращих футболістів в історії.

Про це повідомляє офіційний сайт France Football.

Переможців у кожній з номінацій визначало журі з 140 журналістів, які щорічно беруть участь у голосуванні за "Золотий м'яч".

Видання сформувало команду за схемою 3-4-3.

До символічної збірної увійшли Лев Яшин, Паоло Мальдіні, Франц Беккенбауер, Кафу, Лотар Маттеус, Хаві, Пеле, Дієго Марадона, Кріштіану Роналду, Роналдо і Ліонель Мессі.

Також були представлені друга і третя символічні збірні.

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Друга команда: Джанлуїджі Буффон, Карлос Альберто, Франко Барезі, Роберто Карлос, Андреа Пірло, Франк Райкард, Зінедін Зідан, Альфредо Ді Стефано, Гаррінча, Роналдіньо і Йохан Кройф.

Третя команда: Мануель Нойер, Філіп Лам, Серхіо Рамос, Пауль Брайтнер, Йохан Нескенс, Діді, Мішель Платіні, Андрес Іньєста, Тьєррі Анрі, Джордж Бест і Марко Ван Бастен.

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Автор: Антон Дудар