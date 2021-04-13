Аліна Ягупова / фото instagram.fbkadinbasket
Лідер збірної України з баскетболу Аліна Ягупова другий рік поспіль названа найкращою гравчинею у жіночій Суперлізі за підсумками сезону.
Про це повідомляє Міжнародна федерація баскетболу.
З поміж 23-ох баскетболісток саме 29-річна українка перемогла в голосуванні тренерів, фанатів й журналістів.
Нагадаємо, що минулого року Ягупова теж була визнана MVP сезону в жіночій Євролізі. На додачу Аліна регулярно потрапляла до символічної збірної та ставала MVP туру.
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Аліна Ягупова: досягнення в сезоні
- У сезоні-2020/21 Ягупова разом з турецьким "Фенербахче" дійшла до Фіналу чотирьох, який розпочнеться 16 квітня у Стамбулі.
- Ягупова має чудову статистику в матчах Євроліги-2020/21: в середньому вона закидувала 20.6 очок, а також виконувала 7.6 підбирань й 4.4 передачі.
- Капітанка збірної України після завершення сезону повернеться в турецький клуб "Чукурова", оскільки в неї чинний трирічний контракт з ними. У "Фенербахче" Аліна виступає на правах оренди.
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