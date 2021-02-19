Українська тенісистка розповіла про свої музичні уподобання.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про те, які пісні є у неї в плейлисті.

Про свої музичні уподобання тенісистка розповіла в інтерв'ю Eurosport.

Читайте такожСвітоліна зворушливо підтримала свого бойфренда після матчу в Австралії (відео)Улюбленою піснею про кохання Світоліна назвала "Me&You" від Cassie. "Вона дуже стара, але приголомшлива", - зазначила українка.

На повторі Світоліна може слухати трек Tekno "Don't Jealous me", а найкращою піснею для танцю в Tik Tok вважає композицію Beyonce "Baby Boy".

Найкраща пісня, щоб прокинутися, на думку Світоліної - "Better Now" від Post Malone. Тенісистка зазначила, що цей трек стоїть у неї на будильнику, при цьому її хлопцеві Гаелю Монфісу він не подобається. Він вважає, що трек "занадто спокійний, неможливо прокинутися".

Також Світоліна назвала пенсю, яка є її таємницею слабкістю - "24k Magic" у виконанні Bruno Mars.

Еліна Світоліна: результати в 2021 році

На першому турнірі року в Мельбурні Світоліна зачохлила ракетку на стадії чвертьфіналу.

На Australian Open українка покинула турнір в 1/8 фіналу, програвши суперниці з США.

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Автор: Антон Дудар