20-разовий переможець турнірів Великого шолома Роджер Федерер розповів, що буде готовий повернутися на корт в березні. Змагання в столиці Катару, Досі, мають відбутися з 8 по 13 березня.
Про це стало відомо з його інтерв'ю для видання SRF.
"Зіграв би ще на одному турнірі після Дохи, якщо буду фізично готовий, а якщо ні - тоді повернуся до тренувань, буду готуватися до грунту, а після нього - до турніру в Галле, Вімблдоні та Олімпійських ігор", - поділився своїми планами видатний швейцарець.
Останній раз Федерер виступав на Australian Open-2020 року. З того моменту 39-річний швейцарець переніс дві операції на правому коліні.
Нагадаємо, що Федерер не зіграє на Australian Open-2021.
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