Швейцарська зірка тенісу майже оговтався від травми.

20-разовий переможець турнірів Великого шолома Роджер Федерер розповів, що буде готовий повернутися на корт в березні. Змагання в столиці Катару, Досі, мають відбутися з 8 по 13 березня.

Про це стало відомо з його інтерв'ю для видання SRF.

"Зіграв би ще на одному турнірі після Дохи, якщо буду фізично готовий, а якщо ні - тоді повернуся до тренувань, буду готуватися до грунту, а після нього - до турніру в Галле, Вімблдоні та Олімпійських ігор", - поділився своїми планами видатний швейцарець.

Останній раз Федерер виступав на Australian Open-2020 року. З того моменту 39-річний швейцарець переніс дві операції на правому коліні.

Нагадаємо, що Федерер не зіграє на Australian Open-2021.

Читайте такожНайвпливовіша спортсменка світу стала співвласником найкращого футбольного клубу США

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем